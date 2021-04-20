В Ленобласти сотрудница полиции вымогала деньги у подчиненного

Женщину-полицейскую задержали за превышение полномочий. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали 38-летнюю сотрудницу полиции, которая вымогала деньги у своего подчиненного. Женщину, занимавшую должность заместителя начальника ОМВД России по Бокситогорскому району, взяли прямо на рабочем месте.

- Установилено, что сотрудница, являясь не только заместителем начальника отдела областной полиции, но и руководя районным следствием, потребовала от своего подчиненного передать выплаченную ему по итогам работы часть премии в размере 20 тысяч рублей, которые в конечном итоге были переведены ей на банковскую карту, - сообщает пресс-служба Главка.

Материалы служебной проверки уже переданы в Следственное управление СК России по Ленобласти, в отношении сотрудницы полиции возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Женщине грозит до четырех лет лишения свободы. Решение о ее увольнении из органов примут по итогам разбирательства.