Петербургский суд защитил уток мандаринок от незаконной продажи

В Петербурге суд защитил краснокнижных мандаринок Фото: Даба ДАБАЕВ

В Санкт-Петербурге суд защитил уток Мандаринок. Во вторник, 20 апреля 2021 года, в Выборгском районном суде прошло заседание, на котором были запрещены сайты, публикующие предложения по продаже пестрых птичек, занесенных в Красную книгу России.

- В своем иске прокурор просил признать запрещенной для распространения информацию о продаже птиц - Aix galericulata, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд подтвердил, что птицы находятся под охраной, а публикации о покупке или продаже побуждает людей нарушать закон, за который предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Кроме того, подобные объявления и незаконная торговля птичками способствует истреблению данного вида, влечет дальнейшее снижение их популяции и может привести к их полному исчезновению.