436 тысяч цветов высадят в Петербурге в преддверии ЕВРО-2020

Петербург украсят цветами к приезду важных гостей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Более 400 тысяч цветов, а также других растений, высадят в Петербурге в преддверии международного экономического форума (ПМЭФ) и футбольного ЕВРО-2020. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Украшенные цветами улицы Петербурга, сохраняют в городе атмосферу праздника и поднимают настроение. В этом году цветочному оформлению нужно уделить особое внимание, чтобы гости, которые приедут на Петербургский экономический форум, и болельщики чемпионата Европы по футболу увидели наш город ярким, нарядным, цветущим, - заявил губернатор Александр Беглов.

В план озеленения включены основные трассы передвижения участников мероприятий по городу и места проведения событий: Московский и Ленинский проспекты, набережная Обводного канала, площадь Победы, Пулковское шоссе, а также в Приморском парк Победы у футбольного стадиона

Всего будет высажено 436 тысяч цветов, 132 дерева и более пяти тысяч кустарников. Приведут в порядок и дорожки с газонами.