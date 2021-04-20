Бывшего начальника пожарной части в Петербурге задержали по подозрению в мошенничестве на 1,3 млн рублей

Экс-начальника ФПС в Петербурге задержали по подозрении в крупном мошенничестве Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге во вторник, 20 апреля 2021 года, задержали бывшего начальника противопожарной службы № 50 МЧС России по подозрению в крупном мошенничестве. Следователи полагают, что в течение двух с половиной лет он заставлял подчиненных незаконно получать материальную помощь, а половину забирал себе.

- Экс-начальник пожарной части, действуя вместе с пока неустановленными лицами, с августа 2016 года по декабрь 2019 года требовал от подчиненных сотрудников писать рапорты об оказании дополнительной материальной помощи, - рассказали в следственном комитете Петербурга.

В своих рапортах спасатели писали, что они якобы понесли убытки, либо перенесли какую-то болезнь. После того, как они получали выплаты, начальник требовал отдавать ему 50 процентов от этой суммы. В итоге так из бюджета страны было похищено порядка 1,3 миллиона рублей.

На данный момент продолжается расследование. В отношении бывшего начальника возбуждено уголовное дело. Вопрос об избрании меры пресечения еще решается.