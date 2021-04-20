Заявки на сертификаты в детские лагеря за сутки подали более 4 тысяч петербуржцев

В Петербурге началась летняя оздоровительная кампания Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки более 4 тысяч жителей Санкт-Петербурга подали заявки на сертификаты в детские лагеря. Об этом рассказали в Смольном во вторник, 20 апреля 2021 года. Прием заявок начался накануне утром 19 апреля. Сертификат дает право льготникам получить бесплатную путевку, либо компенсировать часть ее стоимости.

- Только за два первых часа после начала летней оздоровительной кампании в Петербурге было принято 1743 заявлений. 1376 заявлений оформлено на оплату полной стоимости путевок для льготных категорий граждан. Еще 367 заявок принято на получение компенсации части стоимости путевок детей работающих граждан, - рассказали в администрации города.

После 11 поток обращений немного спал до 200-300 заявок в час. Заявки принимают 54 городских МФЦ, а также четыре мобильных офиса.

Напомним, что прием заявок на оплату полной стоимости путевки на I летнюю смену продлится до 28 мая, на II - до 21 июня.