Еще шесть садов Петербурга открылись после просушки 20 апреля

Еще шесть петербургских садов, скверов и парков открылись после просушки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге открываются еще шесть скверов и парков, которые 25 марта были закрыты на просушку. Так, 20 апреля 2021 года, уже полностью восстановились после зимы и уже готовы для прогулок сад Девятого Января, Молвинский сад, сквер у дома 72 на проспекте Стачек, Воронцовский сквер, сквер на бульваре Новаторов, а также Петровский парк в Кронштадте.

- В начале апреля в городе на просушку закрылись 87 территорий зеленых насаждений. То время, пока парки недоступны для горожан, садовники используют, чтобы провести целый комплекс мероприятий: покрасить садово-парковую мебель, привести в порядок урны, при необходимости подсыпать дорожки, позаботиться о растениях и начать посадки деревьев и кустарников, - рассказали в комитете по благоустройству города.

Обычно парки закрывают на просушку до 1 мая. Однако благодаря теплой, солнечной погоде, в этом году они быстрее отошли после зимы. На данный момент открыты уже 44 ранее закрытых сквера и парков.