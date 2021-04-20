Петербург и Ленобласть согласовали дорожную карту по созданию совместной системы обращения с отходами до 2024 года

Губернаторы Петербурга и Ленобласти подписали соглашение о создании системы обращения с мусором. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области подписали так называемую «дорожную карту» - документ, оговаривающий создание общей системы по обращению с отходами вплоть до 2024 года. С этого времени уже готовая система должна начать работу в полную силу.

- Соглашением предусматривается создание производств по переработке мусора, синхронизация территориальных схем регионов и разработка единой концепции по обращению с отходами, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что ранее оба региона, составляющие одну агломерацию, решили разбираться с мусорной реформой вместе.

- Проблема общая и решаться она должна сообща. Мы вместе с Ленобластью ее фактически и решаем. У нас нет тут разногласий, тем более, что мы соседи, - отмечал Александр Беглов.

Для этого в январе 2021 года был создан Невский экологический оператор - единая структура с участием Петербурга и Ленобласти. Именно она займется оптимизацией мусорооборота и переходом на экологически чистые методы работы с отходами.

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