34 дерева высадят у Гостиного двора вдоль Невского проспекта

Перед Гостиным двором высадят новые деревья взамен утраченных. Фото: Олег ЗОЛОТО

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга (ГАТИ) выдала разрешение на озеленение участка Невского проспекта: в ближайшее время у Гостиного двора будут высажены 34 дерева. Все их предшественники не могли прижиться в центре большого города и погибали.

- Выдан ордер на производство земляных работ и посадку деревьев вдоль Гостиного двора (Невский проспект, дом 35 литера А). Здесь будет высажено 34 саженца деревьев взамен утраченных. Производство работ разрешено с 16 апреля по 15 мая, -сообщает пресс-служба ГАТИ.

Заказчиком работ выступил Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга, а выполнят их силами городского садово-паркового предприятия «Центральное».

Напомним, что перед Гостиным двором в разные годы росли тополя, клены, вязы и липы, но большая часть растений не выдерживала суровых условий жизни. Власти города даже было махнули рукой на высадку деревьев, но весной 2021 года все же было принято решение сделать новую попытку.