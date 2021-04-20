Бобра, найденного в центре Петербурга, вернули в дикую природу

Потерявшегося в центре Петербурга бобра вернули в дикую природу / Фото: Смольный

Работники мобильной экологической службы Санкт-Петербурга вернули заплутавшего бобра в естественную среду обитания. Утром во вторник, 20 апреля 2021 года, жители центра города увидели большого грызуна, спрятавшегося во дворе дома 4 на Ярославской улице. Животное было напугано, оно явно не ожидало увидеть столько людей.

- Инспекторы комитета по природопользованию внимательно осмотрели бобра – животное было сильно напугано, но абсолютно здорово, - рассказали в Смольном.

Откуда взялся бобер в центре Петербурга, специалисты пока не выяснили. Зато выбрали для него роскошное новое жилье - территорию будущего заказника Ораниенбаумский. Это большой лес с рекой Караста, с впадающими в нее ручьями, которые станут прекрасным домом для бобра.

- Беспокоить диких животных в городе не стоит – если их не трогать, опасности для человека они не представляют. Не надо пытаться накормить или привлечь к себе внимание животного, это может его напугать и вызвать агрессивное поведение, - напомнил горожанам начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Николай Ахматович.