Смольный обсудил строительство Витебской развязки и метрополитена

Петербург и банк ВТБ приступают к практической реализации совместных транспортных проектов Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов председатель правления банка ВТБ Андрей Костин во вторник, 20 апреля 2021 года, обсудили вопросы взаимодействия и развития важных городских транспортных проектов: строительство Витебской развязки, новых объектов метрополитена, а также развитие аэропорта Пулково.

- Сегодня в повестке дня – совместное строительство ряда градообразующих для города объектов транспортной инфраструктуры, - сказал Александр Беглов.

В свою очередь Костин добавил, что банк готов выводить рабочие процессы на максимально короткую траекторию по тем проектам, которые сегодня уже реализуются.

Также на встрече поднимался вопрос о бесперебойном строительстве и реконструкции метро. Кроме того, появилась договоренность о развитии Пулково, чтобы вывести его в число число лидирующих аэропортов Европы.