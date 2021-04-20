Мужчина пострадал при вспышке горючих паров на Кировском заводе в Петербурге

На Кировском заводе произошел хлопок газовоздушной смеси — пострадал рабочий. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на Кировском заводе произошло ЧП. Днем во вторник, 20 апреля 2021 года, в одном из цехов проходили испытания бака. Однако в какой-то момент что-то пошло не так и горючие пары, находившиеся в помещении, вспыхнули.

- В цеху № 342 Кировского завода при проведении испытаний бака произошла вспышка горючих паров. После все сразу же потухло и возгорания не началось, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Правда, во время вспышки пострадал сотрудник завода. Какие увечья он получил, не уточняется. На данный момент его осматривают медики бригады скорой помощи. МЧС проводит проверку.

Напомним, что на прошлой неделе в понедельник начался пожар на "Невской мануфактуре", который длился пять дней. Во время ликвидации погиб спасатель Илья Белецкий, еще трое сотрудников МЧС пострадали.