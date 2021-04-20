Более полумиллиона жителей Петербурга привились от коронавируса

Более полумиллиона петербуржцев привились первым компонентом вакцины от COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С начала прививочной кампании от коронавируса в Санкт-Петербурге привились более полумиллиона человек. Об этом во вторник, 20 апреля 2021 года, рассказали в Смольном. При этом, из них более 355 тысяч горожан прошли полный цикл вакцинации.

- Вчера мы перешагнули рубеж в полмиллиона вакцинированных от COVID-19 петербуржцев. Практически 40 процентов привитых – это люди старшего поколения, - рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев.

Высокий показатель вакцинации наблюдается в стационарных социальных учреждениях города. Там привились более 95 процентов человек.

Сегодня в Петербурге работают 134 стационарных прививочных пункта, 21 выездная бригада и 13 мобильных пунктов. Чаще всего петербуржцы обращаются за прививкой в поликлиники № 27 Адмиралтейского и № 117 Выборгского районов. Остаток вакцины в поликлиниках - более 116 тысяч доз, на фармбазе - 103,3 тысячи.