Человек пострадал при пожаре в коммунальной квартире на Обводном канале Петербурга

В Петербурге человек пострадал при пожаре в коммуналке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на Обводном канале произошел пожар в коммунальной квартире. Сообщение о возгорании на экстренный телефон 112 поступил в 17:12 часов во вторник, 20 апреля 2021 года. Горела одна из комнат в доме номер 203. Спасатели немедленно выехали на место.

- Пожар разгорелся в одной из комнат пятикомнатной коммунальной квартиры. Общая площадь помещения - 18 квадратных метров. К моменту приезда спасателей огонь успел охватить семь квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС по Северной столице.

Когда спасатели зашли в квартиру, то нашли в ней человека. Его вывели на улицу и передали в руки бригады медиков. Больше о его состоянии ничего не сообщается.

Спасатели быстро потушили пожар, к 17:47 часам огонь уже был ликвидирован. Сейчас на месте работаю специалисты, чтобы выяснить причину ЧП.