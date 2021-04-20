Самым богатым депутатом Петербурга стал Александр Тетердинко

Назван самый богатый парламентарий Петербурга по итогам 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге самым богатым депутатом Законодательного собрания стал Александр Тетердинко. Согласно декларации, опубликованной парламентом во вторник, 20 апреля 2021 года, за 2020 год заместитель председателя бюджетно-финансового комитета ЗакСа заработал более 15 миллионов рублей.

- В качестве источника дохода Тетердинко указал продажу квартиры, а также получение кредита для покупки дома и земельного участка, - говорится в документе.

На втором месте по доходам получился депутат Сергей Никешин. Свой источник дохода он не указал. Он за год заработал более 10,3 миллионов рублей. Парламентарий указал, что у него в собственности имеются два земельных участка, жилой дом и квартира.

Топ-3 замыкает заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Любовь Егорова с доходом в 9,5 миллионов рублей.