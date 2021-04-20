Женщина украла сберкнижку и блокадное удостоверение у 81-летнего петербуржца

"Соседка" обокрала квартиру пожилого петербуржца Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 81-летний пенсионер хотел помочь женщине, но оказался жестоко обманут. В шестом часу вечера понедельника, 19 апреля 2021 года, в полицию обратился житель дома на улице Карбышева, Выборгского района. Он рассказал, что полчаса назад к нему в квартиру пришла незнакомка и попросила о помощи.

- Женщина представилась мужчине соседкой сверху и попросила позвонить по его мобильному телефону. Пенсионер, не подумав ни о чем подозрительном, помог женщине. А после того, как она ушла, обнаружил, что дома пропали вещи, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

У пенсионера пропали паспорт, сберегательная книжка, блокадного удостоверения на имя его супруги, а также 40 тысяч рублей.

"Соседка" была одета в спортивный светло-серый костюм. Сама женщина со светлыми, длинными волосами, невысокого роста. Полиция возбудила уголовное дело и разыскивает подозреваемую.