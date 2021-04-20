Число участников малого и среднего бизнеса в Петербурге выросло на 9,5% за 2020 год

Смольный подвел итоги 2020 года для малого и среднего бизнеса в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге увеличилось на 9,5% количество занятых в малом и среднем бизнесе в 2020 году. Смольный подчеркивает, что пандемия коронавируса нарушила многие планы, но качественно сработали три пакета мер поддержки предпринимателей. Да и вообще, показатель Северной столицы по числу субъектов малого и среднего бизнеса самый высокий среди всех регионов России – 63,7 на 1 тысячу человек из населения города. Для сравнения, Москва дотянула только до 57,5.

- Общая сумма мер поддержки бизнеса в Петербурге превысила 21 млрд рублей. Кроме финансовой помощи предпринимателям дали налоговые и имущественные преференции, ввели мораторий на применение кадастровой оценки 2020 года, расширили перечень видов деятельности для патентной системы налогообложения, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что малый и средний бизнес дают Петербургу 1,35 млн рабочих мест. Объем закупок у этих предпринимателей в 2020 году составил больше 158 млрд рублей.