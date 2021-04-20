Петербурженку, изрезавшую ножом 9-летнего сына, хотят лишить родительских прав

СК взялся за расследование уголовного дела в отношении петербурженки, изрезавшей 9-летнего сына. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский СК взялся за расследования уголовного дела, возбужденного в отношении матери-наркоманки, которая изрезала ножом 9-летнего сына. Теперь ее хотят лишить родительских прав. Напомним, женщину поместили в психиатрическую больницу на принудительное лечение. По предварительной информации, в день происшествия она поссорилась со своей матерью из-за пристрастия к веществам. Бабушка испугалась и сбежала к соседям, а в это время ее дочь напала на внука.

- Ребенок сейчас находится в детской больнице, где ему оказывают медицинскую и психологическую помощь. Следствие инициировало вопрос перед органами опеки и попечительства насчет лишения матери родительских прав, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Кроме этого следователи отдельно концентрируются на работниках органов системы профилактики, которые, возможно, бездействовали, из-за чего мальчик оказался в опасной жизненной ситуации наедине с неуравновешенной матерью.