Кировский завод рассказал о состоянии рабочего, попавшего под взрыв горючих паров

Кировский завод рассказал о состоянии здоровья рабочего, пострадавшего при взрыве горючих паров в цеху. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кировский завод Санкт-Петербурга рассказал о состоянии рабочего, который попал под взрыв горючих паров на производстве. Напомним, все произошло во время испытаний гидробака. К счастью, возгорания не было, пламя почти тут же потухло. На место ЧП оперативно прибыли медики скорой помощи, которые обследовали пострадавшего мужчину. Он чудом избежал тяжелых травм.

- Один рабочий получил ожоги кистей рук. В настоящий момент состоянию его здоровья и жизни ничего не угрожает, - поспешили сообщить в пресс-службе завода.

В предприятии добавили, что руководство уже сформировало специальную комиссию, по результатам работы которой станет известна настоящая причина произошедшего.