Развязку КАД с Приморским шоссе открыли досрочно после окраски пилона

Развязку КАД с Приморским шоссе в Петербурге открыли на неделю раньше после окраски пилона. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дорожники досрочно открыли развязку КАД с Приморским шоссе. Планировалось, что окраска пилона займет две недели, с 13 по 30 апреля. Однако рабочим хватило 7 дней. Теперь на участке нормализовалось движение транспорта.

Та самая развязка. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

- Выполнен весь объем запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения на движение сняты с 15:00 20 апреля 2021 года, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Добавим, что в конце прошлой недели автомобилисты жаловались на жуткие пробки на Приморском шоссе. Трафик был плотным в том числе из-за ограничения движения на развязке с КАД. К слову, ремонт инженерных сетей на трассе продлится по 8 сентября 2023 года.