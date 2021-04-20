Петербуржцы заметили на небе яркий закат с редкими лентикулярными облаками

В Петербурге заметили редкие лентикулярные облака на фоне яркого заката. Фото: vk.com/pogoda812

Жители Санкт-Петербурга заметили на небе редкие лентикулярные облака вечером 20 апреля. Вместе с этим горожане делятся в соцсетях фотографиями яркого заката и грустят о том, что на смену теплым дням в Северную столицу приходит похолодание с осадками в виде дождя и мокрого снега.

Закат сегодня был на загляденье. Фото: vk.com/erofeev78rus

- Приближающийся с юга циклон стал первопричиной появления редких лентикулярных облаков в небе над Санкт-Петербургом. Главная их визуальная особенность – малоподвижность, несмотря на ветер, - рассказывают метеорологи-любители из сообщества «Погода в Петербурге» во «Вконтакте».

Горожане не ленились делится красотой с друзьями и знакомыми в соцсетях. Фото: vk.com/olmironova

Добавим, что тенденция на пасмурные дни в Северной столице может сохраниться и на майские праздники. «КП» выяснила, чего ждать от погоды в начале последнего месяца весны.