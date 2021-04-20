Число больных коронавирусом выросло на 17% за неделю в Санкт-Петербурге

Количество больных коронавирусом увеличилось за неделю в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суточное количество больных коронавирусом в Санкт-Петербурге увеличилось на 16,93% по сравнению с данными прошлого вторника. В Межведомственном совете по борьбе с COVID-19 сообщили, что 13 апреля инфекцией заразился 951 человек, а 20-го – 1112. При этом за минувший день в Северной столице установили рекорд по наименьшему числу госпитализаций за все время второй волны пандемии – 186.

- Сегодня в Петербурге преодолели 500-тысячный рубеж привитых первым компонентом противоковидной вакцины горожан. Абсолютным лидером среди пунктов вакцинации по числу прививок стала городская поликлиника № 27 Адмиралтейского района, - отметили эксперты из Совета.

В Смольном вновь утверждают, что спад второй волны коронавируса продолжается, но порой нестабильно и медленно. Власти просят намного активнее вакцинироваться.