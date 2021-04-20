Ленинградский зоопарк объяснил повышение стоимости билетов с 1 мая

Ленинградский зоопарк объявил о повышении стоимости на билеты для взрослых. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградском зоопарке объявили о подорожании стоимости билетов с 1 мая 2021 года. Это касается только взрослых, то есть посетителей старше 18 лет и не относящихся к льготным категориям вроде студентов и пенсионеров, - им придется заплатить 600 рублей за вход вместо ранних 500. Цены для остальных останутся прежними. В зоопарке называют подорожание билетов вынужденной мерой.

- Уважаемые посетители! Повышение стоимости связано с ростом цен на корма для животных и другие необходимые расходы. Средства, полученные от продажи билетов, используются для улучшения условий содержания животных и развитие зоопарка, - сообщается в официальном сообществе Ленинградского зоопарка во «Вконтакте».

Добавим, что неделей ранее в зоопарке скончалась на 34-м году жизни легендарная белая медведица Услада.