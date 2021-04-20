Смольный объяснил, почему в Петербурге убрали перчаточный режим, но оставили масочный

В Смольном напомнили, почему важно носить маски во время пандемии коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга объяснил, почему в городе оставили масочный режим, но убрали перчаточный. Напомним, носить средства индивидуальной защиты на лице в общественных местах Северной столицы обязательно по 15 мая 2021 года. Перчатки теперь можно надевать по желанию и обойтись обработкой рук антисептиком.

- При дыхании, разговоре, кашле и чихании, человек непроизвольно распространяет биологические аэрозоли, частицы которых могут заражать инфекцией других людей. Маска или респиратор значительно сокращают радиус распространения вируса, а также концентрацию выдыхаемых бактерий, оседающих на внутренней части, - сообщается в группе комитета Смольного во «Вконтакте».

При этом чиновники подчеркивают, что маска не может обеспечить полную защиту от коронавируса. Вакцинация куда надежнее.