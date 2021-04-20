Суд дал по 11 лет колонии двум серийным грабителям салонов сотовой связи в Петербурге

В Петербурге дали по 11 лет колонии двум серийным грабителям салонов сотовой связи. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский суд дал по 11 лет колонии двум грабителям салонов сотовой связи. Следствию удалось доказать, что приятели создали преступную группу в ноябре 2017 года и нашли себе огнестрельное оружие. Каждый раз они предварительно разведывали обстановку в магазинах, а потом совместно придумывали план ограбления.

Для конспирации злоумышленники купили «левые» смартфоны с SIM-картами, зарегистрированных на других лиц, а также маски транспорт и непримечательную одежду. Им удалось совершить пять ограблений, но в момент последнего нападения на салон связи их задержали. Общая сумма ущерба превысила 2,4 млн рублей.

- Фигуранты не оспаривали их участие в ограблениях, пояснили, что не знали о том, что оружие было огнестрельным, а от дачи показаний отказались. У них имелись свидетельства частных охранников 6-го разряда с огневой подготовкой, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

У одного из преступников вдобавок изъяли автомобиль для возмещения полумиллионного ущерба.