Очевидцы заметили сильный пожар на границе Петербурга и Ленобласти

Сильный пожар произошел на границе Петербурга и Ленобласти. Фото: vk.com/spb_today

Сильный пожар заметили на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ночь с 20 на 21 апреля. По словам очевидцев, на месте может гореть кровля производственного здания. Фотографии страшного зарева без остановки появляются в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Есть неподтвержденная информация, что горит нелегальная свалка. Фото: vk.com/spb_today

- На Волхонском шоссе пожар повышенной сложности, - пишет местный житель.

Официальной информации насчет происшествия от МЧС пока не поступало. Как рассказывают свидетели пожара, на место уже выехали спасатели. «КП» будет следить за развитием событий.