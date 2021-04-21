Суд освободил петербуржца, бросившего полицейского через бедро на Витебском вокзале

Суд освободил из-под стражи мужчину, который бросил через бедро и чуть не придушил полицейского в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ленинский районный суд освободил из-под стражи петербуржца, который бросил через бедро полицейского на втором этаже Витебского вокзала. Все произошло 25 июня 2020 года. Сержант МВД прибыл на место драки трех мужчин. Гражданин по имени Иванов внезапно напал на полицейского: уронил, а затем применил на нем удушающий прием, обхватив шею рукой. Во всем этом примечательно, что мужчина вину не признал и сослался на невнимательность.

- Иванов пояснил, что на выходе из магазина его кто-то схватил за плечо, между ними завязалась драка. В ходе потасовки он заметил, как к ним побегает еще один человек и подумал, что тот тоже начнет его избивать, поэтому с целью самозащиты он прихватил этого мужчину и упал с ним на правую руку, после чего его сразу оттащили, - рассказывают версию «борца» в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд в итоге дал драчуну 7 месяцев колонии, освободили его в связи с тем, что он отсидел свое за время нахождения в СИЗО.