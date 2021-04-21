Спасатели МЧС тушат 2 тысячи «квадратов» горящего мусора на Волхонском шоссе

Две тысячи квадратных метров мусора горят на Волхонском шоссе в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Спасатели МЧС рассказали подробности пожара, вспыхнувшего на Волхонском шоссе на границе Санкт-Петербурга и Ленобласти. Оказалось, что горят две тысячи квадратных метров строительного мусора. Ранее очевидцы предполагали, что горит производственное здание, но опасения не подтвердились.

- Сообщение о пожаре в Ломоносовском районе на территории промышленной зоны на Волхонском шоссе поступило в 22:49. Огонь тушат 26 человек личного состава и 6 единиц техники от МЧС, По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Спасатели пока не говорят о сроках локализации пожара. «КП» проследит за развитием ситуации.