Последние новости в Санкт-Петербурге на 21 апреля 2021 года: Неожиданное заявление нефролога, обвиняемого в убийстве жены

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 21 апреля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на утро среды, 21 апреля 2021 года. Смольный уведомил о возобновлении работы «дачных» автобусных маршрутов в Северной столице с 23 апреля. Теперь общественный транспорт будет ходить по востребованным направлениям на протяжении всего лета.

Ни дня без новостей о сгоревшей «Невской мануфактуре». «КП» выяснила, что после реставрации, которую КГИОП потребовал от собственников фабрики, здание могут вновь отдать под аренду. Тем временем арендаторы продолжают подсчитывать убытки и залезать в долги, чтобы выжить. Кроме этого владельцы уничтоженных помещений жалуются на мародеров, укравших многие вещи и некоторое дорогое оборудование.

Петербургский нефролог Александр Земченков сделал новое неожиданное заявление насчет обвинения в убийстве жены 11-летней давности. Напомним, мужчину арестовали и поместили в СИЗО, его дети, коллеги и новая супруга в шоке от произошедшего и заступаются за него. Сейчас врач внезапно отказался от своего признания в убийстве экс-жены по неосторожности, он ссылается на самооговор под давлением следствия.

Добавим, что вице-губернаторы Санкт-Петербурга опубликовали отчет о своих доходах в 2020 году. Самым богатым оказался Максим Соколов, заработавший почти 18 млн рублей.