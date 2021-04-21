Ночи горящих автомобилей продолжились в Петербурге

Иномарка сгорела в Пушкине. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередной автомобиль сгорел в Петербурге в течение ночи. На этот раз пожарные выезжали по вызову в Пушкинский район города. На Гумолосаровской улице в Пушкине полыхала легковушка.

- 21 апреля в 03:37 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, улица Гуммолосаровская, дом 25. По указанному адресу горел автомобиль марки «КИА», - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Несмотря на усилия огнеборцев, пламя полностью уничтожило иномарку. Говоря языком протокола: «в автомобиле сгорели все сгораемые части». В 04:16 пожар был ликвидирован.

На месте ЧП работали две единицы техники и 8 человек личного состава городского управления МЧС.

Напомним, что прошлой ночью в Петербурге сгорели «Газель» и микроавтобус «Форд».