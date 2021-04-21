Автобус №215 «Кронштадт-Сестрорецк» вернулся на свою трассу после открытия петлю на развязке КАД с Приморским шоссе

Автобус №215 вернулся на привычную трассу. Фото: "Организатор перевозок".

Автобус № 215 «Кронштадт-Сестрорецк» вернулся на свою привычную трассу с 21 апреля. С 13 числа он ездил в объезд из-за дорожных работ на разворотной петле развязки КАД с Приморским шоссе. Здесь красили пилон основания развязки, но работы закончились досрочно.

- Автобусы направлены по КАД, Владимирскому пр., Большой Горской ул., пр. Красных Командиров, Федотовской дорожке, Тарховскому пр., Жукову пер., Советскому пр., 3-й Тарховской ул., 2-я Поперечной ул., ул. Мосина, Приморскому шоссе, ул. Токарева и далее по действующей (в обратном направлении трасса движения по Приморскому шоссе сохраняется), - сообщат ранее «Организатор перевозок».

Покраска пилона должна была идти до 30 апреля, но дорожные службы справились быстрее и с 21 числа трасса автобусного маршрута № 215 изменена в связи с открытием движения по разворотной петле на Приморском шоссе.