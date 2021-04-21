Пожарные потушили полыхавшую свалку на Волхонском шоссе

Пожарные потушили горевшую свалку на Волхонском шоссе. Фото: ГУ МЧС по ЛО

Сотрудники противопожарной службы МЧС по Ленобласти ночью 21 апреля ликвидировали масштабное возгорание на свалке на Волхонском шоссе, возникшее накануне вечером. Площадь возгорания доходила до двух тысяч квадратных метров.

- 20.04.2021 в 22:49 поступило сообщение о пожаре по адресу: Ломоносовский район, Волхонское шоссе. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что на территории промзоны горит строительный мусор на площади 2 000 кв.метров, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

С возгоранием боролись 26 человек личного состава, на месте ЧП было задействовано и шесть единиц техники.

В 02:30 пожар был локализован, а еще через час спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Сейчас на месте ЧП продолжается проливка очагов тления, причины пожара выясняются. Информация о пострадавших не поступала.