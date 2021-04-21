Дельфинарий планирует вернуться в Петербург через год

Дельфинарий хочет вернуться в Петербург в следующем году. Но непонятно куда. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский дельфинарий, покинувший город минувшей осенью, может вернуться в Северную столицу уже в 2022 году. Об этом заявили сотрудники дельфинария, отвечая на вопросы горожан в соцсетях.

- Очень надеемся вернуться в следующем году, - сообщается на страничке Дельфинария ВКонтакте.

Впрочем, пока все морские обитатели и персонал находятся в Утрише, под Анапой. И там они будут жить до того момента, как решится вопрос с местом нового базирования в Петербурге. А с этим пока есть проблемы. Город предлагал продолжил ООО «Санкт-Петербургский дельфинарий» четыре участка на выбор: в Приморском и Красносельском районах, в Купчино или Петергофе. Но руководство дельфинария соглашается только на участок в районе метро «Академическая»

А против этого, в свою очередь, выступают местные жители.

Напомним, что прошлое место пребывания дельфинария - бассейн «Спартак» на Крестовском острове - находится в неудовлетворительном состоянии и пути туда уже нет.