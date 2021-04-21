Река Волковка покрылась густой пеной

Волковка покрылась пеной. Фото: vk.com/spb_today

Река Волковка внезапно покрылась пеной. Утром 21 апреля это заметили жители Купчино. Фотографии побелевшей речки они опубликовали в соцсетях. Судя по ним, загрязнение распространилось на десятки, если не сотни метров.

- Кто-то периодически сливает в реку Волковку пенные отходы, - пишут обеспокоенные горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пена замечена в районе пересечения с проспектом Славы, где Волковка течет вдоль железнодорожных путей, Витебского проспекта и Белградской улицы. Здесь много гаражных кооперативов, автомоечных комплексов и заправок, на что, как на возможную причину ЧП, указывают петербуржцы.

- Волковка уже давно мертвая река. Вдоль реки автомоек куча, а также гаражей сервисов и стоянок, - отмечают пользователи соцсетей.