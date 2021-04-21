Полиция задержала двух подозреваемых в жестоком убийстве бизнесмена на парковке дома в Петербурге

Двух подозреваемых в жестоком убийстве бизнесмена задержали в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга задержала двух подозреваемых в жестокой расправе над бизнесменом, а также ограблении. Труп 37-летнего предпринимателя, обмотанный скотчем, нашли 1 апреля 2021 года в техническом помещении на подземной парковки дома на улице Адмирала Черокова, где он жил. В это время его жену затащили в квартиру и ограбили.

- В первом часу ночи 1 апреля в полицию позвонила 31-летняя женщина. Она рассказала, что вечером, возвращаясь домой, встретила у входной двери в квартиру двух незнакомых мужчин. Они напали на нее, избили, затащили в квартиру и связали руки скотчем, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Больше женщину мужчины не трогали, забрали из дома трое часов ее мужа, мобильный телефон и 500 тысяч рублей наличными, после чего сбежали.

Было возбуждено уголовное дело и началась работа оперативников. 20 апреля они при поддержке Росгвардии задержали двух мужчин 37 и 28 лет. Один был в Петербурге, другой в Мурино. Старший уже был судим за угрозу убийством. Мотивы подозреваемых сейчас выясняют.