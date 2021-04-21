Онлайн-марафон «Спасибо, Скорая!» запущен в Петербурге ко Дню работника скорой медицинской помощи

Горожан призывают рассказывать истории спасений врачами скорой помощи. Фото: vk.com/komzdravspb

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга запустил онлайн-марафон «Спасибо, Скорая!», который приурочен ко Дню работника скорой медицинской помощи, отмечаемого 28 апреля. В течение недели от жителей Северной столицы ждут историй спасения медиками службы «03». Лучшие из рассказов будут опубликованы Комздравом.

- Ежедневно, круглосуточно и в любую погоду бригады службы скорой медицинской помощи выполняют благородную миссию спасения жизни. Чаще всего от тревоги за жизнь близких мы не успеваем их поблагодарить, спросить имена и фамилии. Давайте в канун профессионального праздника скажем им «Cпасибо», - призывает пресс-служба Комздрава.

Чтобы поблагодарить врачей скорой помощи и рассказать историю из жизни, надо описать случай и, с 20 по 28 апреля опубликовать ее на своей открытой странице в ВКонтакте и/или Инстаграме. Рассказ также можно прислать на электронную почту press@03spb.ru.

- Может станет известна уникальная история спасения и мы устроим встречу спасенного пациента с «той самой бригадой», - отмечают в комитете.