Женщина погибла в пожаре в коммунальной квартире Петербурга

В пожаре в коммуналке Петербурга погибла женщина Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге во время страшного пожара в коммунальной квартире погибла женщина. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 11:53 часа во вторник, 20 апреля 2021 года. Бригада спасателей немедленно выехала на место, чтобы поскорее спасти людей.

- Пожар начался в одной из комнат четырехкомнатной коммунальной квартиры пятиэтажного дома номер 17 по 5-й Красноармейской улице. Горела вся комната площадью 20 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Меньше чем через час пожар был полностью ликвидирован. Однако в сгоревшей комнате спасатели обнаружили тело женщины. Труп сильно обгорел.

По данным источника в правоохранительных органах, погибшая жила в этой квартире. Женщине было 49-лет, официально она нигде не работала. Причины возникновения пожара, закончившегося трагедией, пока не сообщаются.