15 тысяч мальков атлантического лосося выпустили в реку в Петербурге

15 тысяч мальков лосося выпустили в реку в Петербурге / Фото: Комитет по природопользованию

Сотрудники комитета по природопользованию Санкт-Петербурга в среду, 21 апреля 2021 года, выпустили в реку Гладышевку 15 тысяч особей молоди лосося. Мальков специально выращивают на Невском рыбном заводе и выпускают в реки заказника "Гладышевский" уже на протяжении 16 лет.

- Часть рыб помечается специальной меткой, вживленной в спинной плавник. В ней содержится информация о дате рождения и месте выпуска особи. Мечение используется для научных и практических целей — для изучения миграций рыб, оценки успешности искусственного воспроизводства лосося и так далее, - пояснили в комитете.

Кроме того, лосось помогает сохранить единственную в Петербурге популяцию жемчужницы - пресноводного моллюска, занесенного в Красные книги России и Петербурга. Сейчас их около сотни особей.

"Гладышевский" заказник был специально создан для целью сохранения, воспроизводства и восстановления ценных и редких видов лососевых рыб и моллюсков.