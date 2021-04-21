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Дом. Семья21 апреля 2021 11:27

15 тысяч мальков атлантического лосося выпустили в реку в Петербурге

Они помогут сохранить популяцию краснокнижной жемчужницы
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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15 тысяч мальков лосося выпустили в реку в Петербурге / Фото: Комитет по природопользованию

15 тысяч мальков лосося выпустили в реку в Петербурге / Фото: Комитет по природопользованию

Сотрудники комитета по природопользованию Санкт-Петербурга в среду, 21 апреля 2021 года, выпустили в реку Гладышевку 15 тысяч особей молоди лосося. Мальков специально выращивают на Невском рыбном заводе и выпускают в реки заказника "Гладышевский" уже на протяжении 16 лет.

- Часть рыб помечается специальной меткой, вживленной в спинной плавник. В ней содержится информация о дате рождения и месте выпуска особи. Мечение используется для научных и практических целей — для изучения миграций рыб, оценки успешности искусственного воспроизводства лосося и так далее, - пояснили в комитете.

Кроме того, лосось помогает сохранить единственную в Петербурге популяцию жемчужницы - пресноводного моллюска, занесенного в Красные книги России и Петербурга. Сейчас их около сотни особей.

"Гладышевский" заказник был специально создан для целью сохранения, воспроизводства и восстановления ценных и редких видов лососевых рыб и моллюсков.

Живой уголок