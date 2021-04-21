Почти 20 тонн белорусской кильки не пустили в Петербург

Замороженную кильку не пустили из Белоруссии в Петербург. Фото: Россельхознадзор.

Около 20 тонн замороженной кильки, шедшей и Белоруссии в Петербург, развернули назад сотрудники Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Инспекторам не понравился лед, превышавший допустимую норму от чистого веса рыбы.

- Установлено нарушение требований технических регламентов «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и «О безопасности пищевой продукции», а именно: килька мороженая в количестве 12 149 кг выработана из 10 200 кг охлажденной кильки (т.е. количество произведенной путем заморозки продукции превышает количество использованного сырья на 16%), - отмечает пресс-служба Россельхознадзора.

В итоге перемещение груза по территории Таможенного союза было запрещено и все 19,8 тонн белорусской кильки возвращены фирме-отправителю.