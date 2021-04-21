Избивший гея петербуржец получил два года колонии

Противника ЛГБТ осудили в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Невский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении мужчины, который избил и ограбил представителя нетрадиционной ориентации. Подсудимый оказался не готов к знакам внимания, которые начал проявлять к нему случайный интернет-знакомый.

- Подсудимый пояснил, что 7 мая 2020 года в сети Интернет он познакомился с мужчиной, который пригласил его к себе домой, на что он согласился, так как рассчитывал интересно провести вечер, в том числе за чужой счет выпить спиртных напитков. Новый знакомый оплатил ему такси, встретил на улице, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Уже в квартире хозяин положил руку на плечо гостю, что тому не понравилось. Началась драка, в ходе которой гость избил хозяина-гея и, забрав его телефон, скрылся.

Суд учел прежние судимости обвиняемого и дал ему два года лишения свободы. По совокупности с другим приговором мужчина получил 3 года 9 месяцев колонии-поселения.