Еще 693 человека заболели и 34 умерли от коронавируса в Петербурге на 21 апреля

Еще почти 700 человек заболели коронавирусом в Петербурге 21 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал последние данные по ситуации в Санкт-Петербурге. Так, на среду, 21 апреля 2021 года, в Северной столице выявлено еще 693 случаев заражения. При этом, накануне было обследовано более 16 тысяч человек.

- За все время пандемии в Петербурге коронавирус был выявлен у 409 392 жителей города. Из них полностью выздоровели 365 900 пациентов, 1171 были выписаны накануне, - рассказали в оперативном штабе по COVID-19.

Также жертвами инфекции с начала пандемии стали 12 906 человек. За последние сутки умерли 34 человека.

Напомним, на минувшей неделе Смольный отметил перчаточный режим в городе, оставив только обязанность горожан носить маски в общественных местах. Специалисты отметили, что именно при дыхании, разговоре и кашле человек непроизвольно распространяет биологические аэрозоли, частицы которых могут заражать инфекцией других людей.