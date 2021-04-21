Петербуржца задержали за призывы к насилию в отношении полиции

Жителя Петербурга взяли за призывы к насилию в соцсетях. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Оперативники Центра «Э» петербургского Главка пришли с визитом к 36-летнему мужчине, проживающему на Пражской улице, который в соцсетях и мессенджерах распространял призывы к насилию в отношении стражей порядка.

- Указанный гражданин официально нигде не работает, при этом ведет очень активную жизнь в социальных сетях и мессенджерах. Прикрываясь различными «именами» он в жесткой форме призывал к совершению насилия в отношении полиции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас мужчина, официально имеющий регистрацию в Кудрово, доставлен в отделение. В отношении него начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.