Эскалаторы демонтировали на стации метро «Технологический институт-1»

Вместо трех эскалаторов на "Техноложке" появятся четыре. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ) рассказал о ходе ремонта, который идет на станции «Технологический институт-1» с 6 апреля прошлого года. За это время рабочие демонтировали все три эскалатора, вместо которых будут установлены четыре новых подъемных механизма. Это увеличит пропускную способность вестибюля.

- На объекте завершено обустройство временных инженерных сетей, проведен демонтаж эскалаторов и водоотливных зонтов, а также внутренних перегородок машинного зала. Сейчас строители делают гидроизоляцию наклонного хода, идет перекладка кабельных линий, - сообщает пресс-служба комитета.

В КРТИ отмечают, что это первый опыт капремонта, в ходе которого на месте трех старых эскалаторов появятся четыре новых - их монтаж намечен на май. Также в вестибюле будут воссозданы все утраченные элементы декора, а мраморные стены очистят и отполируют.

Открыть станцию «Технологический институт-1» для пассажиров планируется в сентябре 2021 года.