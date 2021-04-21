Пожар в здании СПбГУ произошел утром 21 апреля

На истфаке СПбГУ потушили пожар Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербургском государственном университете произошел пожар. Возгорание началось в 12 часов среды, 21 апреля 2021 года, в здании на Менделеевской линии, где располагается исторический факультет. На место сразу были направлены семь спасательных машин МЧС.

- В 12:25 часов поступило сообщение о возгорании в доме 5 по Менделеевской улице Василеостровского района. Оказалось, что в трехэтажном здании университета горит подсобное помещение, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

К тому моменту, как спасатели приехали на место, в помещении площадью 12 квадратных метров горело порядка 5 "квадратов" всей обстановки. Работники МЧС очень оперативно принялись за тушение и к 13:20 часам пожар был уже ликвидирован.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 7 единиц техники и 28 человек личного состава.