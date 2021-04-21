Река Тосна в Ленобласти покраснела из-за неизвестных химикатов Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области по неизвестной причине поменяла цвет река Тосна. В среду, 21 апреля 2021 года, местные жители рассказали в социальных сетях, что вода в реке окрасилась в красный цвет. Однако источник загрязнения очевидцы пока еще не обнаружили.

- Река Тосна покраснела. Наверное от стыда за тех, кто сливает в нее химикаты, - отметили очевидцы.

Вода в реке стала очень темной. Сообщили ли местные жители о проблеме в экологическую службу, не пока не известно.

Напомним, что в Петербурге с водой тоже не все в порядке. Река Волковка неожиданно покрылась густой пеной. Горожане обеспокоены, что кто-то сливает в реку пенные отходы. Из-за этого в ее водах уже давно никто не живет. Здесь много гаражных кооперативов, автомоечных комплексов и заправок, на что, как на возможную причину ЧП, указывают петербуржцы.