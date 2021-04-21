Следователя полиции Петербурга задержали по подозрению в изготовлении поддельных документов

В Санкт-Петербурге следователь СУ УМВД России по Выборгскому району подозревается в изготовлении и сбыте поддельных документов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали сотрудника полиции, подозреваемого в изготовлении поддельных документов. В среду, 21 апреля 2021 года, следственный комитет рассказал, что в отношении 27-летнего следователя управления МВД по Выборгскому району возбудили уголовное дело.

- Согласно материалам дела, в апреле 2021 года следователь сделал у себя дома, в квартире на улице Сикейроса, два поддельных удостоверения сотрудника правоохранительных органов. "Корочки" он продал за 30 тысяч рублей подставному мужчине, который участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях, - рассказали в комитете Северной столицы.

Как только факт продажи подделки был зафиксирован, полицейского сразу задержали. Во время обыска у него дома нашли около 50 бланков удостоверений сотрудников правоохранительных органов, голограммы, оттиски печатей, а также типографское оборудование.

Сейчас расследование продолжается. Полицейскому грозит до 3 лет тюрьмы.