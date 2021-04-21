Уголовное дело возбудили после нападение на магазин в Петербурге, где охранник застрелил грабителя

Полиция возбудила дело после ограбления магазина в Петербурге, во время которого охранник застрелил нападавшего Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело об ограблении магазина на проспекте Энгельса, в котором охранник застрелил одного из нападавших. Во вторник, 20 апреля 2021 года, в МВД зарегистрировали дело о разбое. Второго участника ограбления, которому удалось сбежать, все еще разыскивают.

- Попытка ограбления произошла в пятом часу утра во вторник. Двое мужчин зашли в помещение торговой точки на проспекте Энгельса, стали бить витрины и угрожать продавцу, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Продавец нажал на тревожную кнопку. На вызов сразу приехали сотрудники ЧОПа. Один из грабителей попытался напасть на охранника с ножом. В итоге, защищаясь, ЧОПовец выстрелил из служебного оружия в грабителя, ранив его в живот и поясницу. Мужчина скончался в больнице.

Второй грабитель сбежал. Это мужчина славянской внешности, ростом около 170 сантиметров. Одет был в светло-синие джинсы и черные ботинки. Ему грозит до 10 лет. Уголовное дело в связи со смертью другого грабителя пока не возбуждалось, следователи ведут проверку.