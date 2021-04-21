На трассе "Россия" в Ленобласти ограничат движение с 21 апреля

На трассе М-10 в Тосненском районе ограничат пропускную способность Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

До конца месяца на трассе "Россия" могут появиться пробки. С 21 апреля 2021 года дорожники перекрыли одну полосу движения в сторону Москвы в Тосненском районе Ленинградской области. Ограничения продлятся до конца апреля.

- В связи с производством работ по ремонту деформационного шва на путепроводе через железную дорогу Тосно-Новолисино на трассе М-10 в период с 21 по 30 апреля 2021 года будет перекрыта одна полоса движения в направлении Москвы. Движение в направлении Санкт-Петербурга будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Отметим, что на этом участке всего четыре полосы движения, по две в каждом направлении.