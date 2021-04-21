Смольный: первомайские митинги и шествия в Петербурге - запрещены

Первомайских демонстраций в этом году не будет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Митингов и шествий на 1 мая в Петербурге не будет. Об этом заявили в городском Комитете по законности и правопорядку. Причина в действующем коронавирусном постановлении Смольного, которым запрещается проведение большинства массовых мероприятий.

- В соответствии с постановлением правительства Петербурга № 121 не представляется возможным согласовать публичные мероприятия: шествия, митинги, собрания, пикетирования. Если мероприятия культурно-массовые или спортивные, то они рассматриваются комитетами по культуре или спорту соответственно. То, что касается нашей зоны ответственности (публичные мероприятия - прим.ред.), нет возможности согласовать, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе Комитета по законности и правопорядку.

Отметим, что первомайское шествие по Невскому проспекту собирались провести петербургские коммунисты, а также другие общественно-политические силы города. Но, судя по всему, этим планам не суждено сбыться.