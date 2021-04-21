Преподаватели петербургских колледжей получат надбавку к зарплате

Петербург установит надбавку к зарплате для преподавателей колледжей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Преподаватели колледжей в Санкт-Петербурге получат надбавку к зарплате от города. Об этом в среду, 21 апреля 2021 года, сообщил губернатор Александр Беглов после ежегодного послания президента к Федеральному собранию.

- Мы все забыли о классных руководителях - кураторах групп в колледжах. Они не получают доплаты, которые получают классные руководители в школах. Теперь справедливость тоже восстановлена, - сказал губернатор.

Беглов напомнил, что Петербург стал первым в стране городом, который установил доплаты школьным классными руководителям, и сохранил их даже после появления федеральной надбавки. Аналогичную поддержку получат и преподаватели школ, которые помимо основной работы, еще и курируют группы.

Также губернатор отметил, что в 2020 году Петербург на треть увеличил финансирование социальной сферы.