Миллиард рублей наличными нашли у обнальщиков в Петербурге

"Черные банкиры" заработали 199 миллионов, обналичив миллиард рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Как выглядит миллиард рублей наличными - знают оперативники управления экономической безопасности петербургского Главка, которые зимой 2017 года брали группе «черных банкиров», занимавшихся обналичиванием денег. Именно такую сумму изъяли у злоумышленников стражи порядка. К этому была добавлена «Мелочь» - десятки тысяч долларов и евро.

- По версии следствия, участники организованной группы в период с марта 2015 года по декабрь 2017 года обналичивали денежные средства с использованием подконтрольных организаций. В ходе обыска по месту жительства одной из обвиняемых обнаружены наличные средства в размере более 1 миллиарда рублей, 48 тысяч долларов США и 60 тысяч евро, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Впрочем, не все эти деньги принадлежали «Банкирам». за свои услуги они брали процент с обналиченной суммы, а доход группы, по данным следствия, составил 199 миллионов рублей.

Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.